Son Dakika Haberleri: Kayserispor Antrenmanlarında Taktik Çalışıyor

Kayserispor Antrenmanlarında Taktik Çalışıyor

1 saat önce

Kayserispor, Süper Lig'in ikinci haftası için kampa girdiği Antalya'da taktik ağırlıklı antrenmanına devam etti.

Kayserispor Antrenmanlarında Taktik Çalışıyor, System.String[]
Kayserispor, Süper Lig'in ikinci haftası için kampa girdiği Antalya'da taktik ağırlıklı antrenmanına devam etti.

Antalya Belek'te süren kampta Kayserispor takımının antrenmanı 65 dakika sürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sarı-kırmızılı takım ısınma hareketleri ile başladı. Genç yeteneklerin de katıldığı 65 dakika süren antrenman pas ve taktik çalışmaları ile tamamlandı.

Takımın Antalya'daki antrenmanlarını kampta bulunan Kayserispor Yöneticisi Mehmet Çakmak Uyar da takip etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

Hikmet Karaman, Antalya, Kayserispor, Spor
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