Kayserispor Antrenörü Pro Lisans Kursunda

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'nun ikinci etabı Antalya'da devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'nun ikinci etabı Antalya'da devam ediyor.



UEFA Pro Lisans 2.etap kursunda bulunan Kayserispor kaleci antrenörü Erdoğan Özdoğan takımın kampına geç katılacak. Erdoğan Özdoğan'ın kursta olması nedeniyle Kayserispor'da kaleci antrenörlüğünü U-21 takımı kaleci antrenörü Emin Aydoğdu yapıyor.



Antalya kampında çalışmalarına bugün başlayan Kayserispor'da kaleciler takımdan ayrı kaleci antrenörü Emin Aydoğdu nezaretinde çalışmalarını sürdürdü. 7 Ocak Pazaretsi günü bitecek olan Pro Lisans 2.etap kursu sonrası Erdoğan Özdoğan takımın kampına geçecek. - KAYSERİ

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