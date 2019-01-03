Son Dakika Haberleri: Kayserispor Antrenörü Pro Lisans Kursunda

Kayserispor Antrenörü Pro Lisans Kursunda

41 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'nun ikinci etabı Antalya'da devam ediyor.

Kayserispor Antrenörü Pro Lisans Kursunda, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'nun ikinci etabı Antalya'da devam ediyor.

UEFA Pro Lisans 2.etap kursunda bulunan Kayserispor kaleci antrenörü Erdoğan Özdoğan takımın kampına geç katılacak. Erdoğan Özdoğan'ın kursta olması nedeniyle Kayserispor'da kaleci antrenörlüğünü U-21 takımı kaleci antrenörü Emin Aydoğdu yapıyor.

Antalya kampında çalışmalarına bugün başlayan Kayserispor'da kaleciler takımdan ayrı kaleci antrenörü Emin Aydoğdu nezaretinde çalışmalarını sürdürdü. 7 Ocak Pazaretsi günü bitecek olan Pro Lisans 2.etap kursu sonrası Erdoğan Özdoğan takımın kampına geçecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Antalya, Kayserispor, Spor
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