Kayserispor aradığı desteği bulamadı - Son Dakika
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Kayserispor aradığı desteği bulamadı

12 dakika önce

Hes Kablo Kayserispor tribünleri dolduramadı.

Kayserispor aradığı desteği bulamadı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor tribünleri dolduramadı.


Süper Lig'in 23.haftasında sahasında Konyaspor'u konuk eden Hes Kablo Kayserispor, tribünleri dolduramadı. Futbol severler, arzu edilen oranda maça ilgi göstermedi. Hes kablo Kayserispor-Konyaspor müsabakasını 7 bin 262 kişi izledi.


Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşma öncesi Hes Kablo Kayserispor yönetimi, 30 bin taraftar beklentisini hafta boyunca dile getirmişti. Sosyal medya üzerinde başlatılan kampanya netice vermedi. 7 bin 262 kişinin izlediği müsabakada galibiyet alınamaması ve maçın 2-2 bitmesi taraftarı üzdü. - KAYSERİ

Kayserispor, Konyaspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:49 Kaynak: İHA
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