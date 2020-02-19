Kayserispor As Başkanı Mustafa Tokgöz: "Stadı doldurmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor As Başkanı Mustafa Tokgöz: 'Stadı doldurmalıyız' - Son Dakika Spor

Kayserispor As Başkanı Mustafa Tokgöz: "Stadı doldurmalıyız"

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor As Başkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Konyaspor maçında tribünleri doldurmayı ve 3 puanı almayı hedeflediklerini söyledi.

Kayserispor As Başkanı Mustafa Tokgöz:

Hes Kablo Kayserispor As Başkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Konyaspor maçında tribünleri doldurmayı ve 3 puanı almayı hedeflediklerini söyledi.


Hes Kablo Kayserispor, ligin 23.haftasında sahasında ve taraftarı önünde oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçından 3 puanla ayrılarak bu sezon üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Hes Kablo Kayserispor As Başkanı ve Basın Sözcücü Mustafa Tokgöz, "İlk defa bir deplasmanda 3 puanla döndük. Bunun sevincini yaşadık ve geride kaldı. Sadece 3 puan aldığımızı unutmamak gerek. Deplasmanda aldığımız puanı bu hafta evimizdeki maçta 3 puan alarak taçlandırmak istiyoruz. Bizim bu kıvılcıma ihtiyacımız vardı. Bu kıvılcım yandı. Bundan sonra her şey güzel olacak. Evimizdeki maçları alıp, daha üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz. Takımımızın ligin ikinci yarısı takım olma becerisini yeni yeni gösteriyor. Kayserispor takımı lige keyif veren hem taraftarımızı mutlu eden hem de oyunu ile futbolseverleri memnun edecek bir takım olacak. Bu haftadan itibaren taraftarımızı maçlara davet ediyorum. Hedefimiz 30 bin diyorum ve tüm taraftarımızı maça bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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