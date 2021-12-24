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Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Yeni Malatyaspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk" - Son Dakika

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Yeni Malatyaspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk"

24.12.2021 16:21
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Yeni Malatyaspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk"

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 1 puanın çok değerli olduğunu söyleyerek, "Yeni Malatyaspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk" dedi.

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 1 puanın çok değerli olduğunu söyleyerek, "Yeni Malatyaspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk" dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Yukatel Kayserispor'da Asbaşkan Ali Çamlı, alınan 1 puanın çok önemli olduğunu ifade etti. Deplasmana galibiyet için gittiklerini ancak 2 gollü geriye düştükleri maçta oyunu bırakmayıp, eşitliği yakaladıklarını söyleyen Ali Çamlı, "Oyunun üstünlüğü bizde iken yediğimiz şanssız goller neticesinde geriye düştük. Ancak maçı bırakmadık ve son ana kadar oyunun içerisinde olduk. Galip gelebileceğimiz bir maçtı ama 1 puan aldık. Bu puan çok değerli. Yeni Malatyaspor ile aramızdaki puan farkını da korumuş olduk" diye konuştu.

Sivasspor ile oynanacak müsabakaya odaklanacaklarını söyleyen Asbaşkan Ali Çamlı, "Ligin ilk yarısının son maçını kazanmak istiyoruz. Eksiklerimiz var. Ama hedefimiz 3 puan almak" ifadelerini kullandı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Ali Çamlı, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Yeni Malatyaspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk" - Son Dakika
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