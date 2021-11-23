SPOR Kayserispor Asbaşkanı Çamlı: Olmayan faulden bir serbest vuruş ve giden 2 puan - Son Dakika

Kayserispor Asbaşkanı Çamlı: Olmayan faulden bir serbest vuruş ve giden 2 puan

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Yukatel Kayserispor'un Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulunan Asbaşkan Ali Çamlı, "Olmayan faulden bir serbest vuruş ve giden 2 puan. Anadolu takımları ya da Kayserispor çok efendi diye bu takım sahipsiz değil" dedi.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Karşılaşmayı değerlendiren Çamlı, "Biz hakeme falan sığınmak istemiyoruz. Kayserispor çatır çatır top oynuyor. Bir konuya değinmek istiyorum. Taraftarın hoca ile ilgili sıkıntısı var galiba. Hoca daha ne yapacak? Hocanın ne yapması gerektiğini söylesinler de biz de bilelim. Milli takımda gelişen ve son dakikada gelişen sakatlıklar var. İlk 11'de 5 sakat var. Hocanın daha ne yapması gerekiyor, ben anlamış değilim. Seyirciyi biraz daha sağ duyuya davet ediyorum, el insaf. Orada faul Campanharo'ya yapılıyor, hakem rakibe veriyor. Göztepe'nin atağı var mı bilmiyorum? Olmayan faulden bir serbest vuruş ve giden 2 puan. Anadolu takımları ya da Kayserispor çok efendi diye bu takım sahipsiz değil. Gerektiği zaman gerekli şeyleri söyleyebiliriz. Gereken tepkiyi de gösteririz. Gencecik hakemler. Çok daha dikkatli olmaları lazım. Hosseini'ye rakip dirsek vuruyor, futbolcumuz sahadan çıkıyor, çok önemli bir atağın kesilmesini sağlıyor, hakem daha oyunu devam ettiriyor. Bizim bugün 2 puanımız verilen yanlış hatalar nedeniyle gitmiştir. Hakemleri bundan sonra daha dikkatli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"HİKMET HOCA TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCALARINDAN BİR TANESİ"

Asbaşkan Ali Çamlı açıklamasının devamında, "Biz federasyon nezninde de başka şekilde de tepkimizi ortaya koyarız. Bugün iyi bir hakem performansı izlemedik ama yine de canları sağ olsun. 2 puanımız gitse de Kayserispor iyi yolda. Hikmet hoca Türkiye'nin en iyi hocalarından bir tanesi. 'Hoca değiştir, bunu gönder şunu getir' böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu hoca başarılı olacak, bu takım başarılı olacak hepimiz alkışlayacağız" ifadelerini kullandı.