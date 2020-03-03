Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz Açıklaması - Son Dakika
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Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz Açıklaması

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Göztepe maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz Açıklaması, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Göztepe maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.


Süper Lig'in 24.haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 1-0 yenerek 3 puanı alan Hes Kablo Kayserispor'da moraller yerine geldi. Sarı kırmızılı takımın Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, önemli bir virajı kayıpsız olarak geçtiklerini söyledi.


Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Hayati bir virajdı. Çok çok önemli bir maçtı. Çok şükür oyuncularımız 90 dakika ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve 3 puanı hediye ettiler. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler. Hakları hiç bir zaman ödenmez. Çok şükür takımın özgüveni yerine geldi. Darısı diğer maçlara. Bundan sonra güzel günler gelecek" dedi. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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