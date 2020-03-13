Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz Açıklaması - Son Dakika Spor

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz Açıklaması

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, kötü günleri geride bırakmak adına çaba sarfettiklerini söyleyerek, "Kötü günler fedakarlıklarla atlatılır" dedi.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz Açıklaması, System.String[]

Hes Kablo Kayseri spor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, kötü günleri geride bırakmak adına çaba sarfettiklerini söyleyerek, "Kötü günler fedakarlıklarla atlatılır" dedi.


Sarı Kırmızılı takımın kümede kalması halinde, spor arabasını futbolculardan birisine hediye edeceğini duyuran Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, fedakarlıklar yaparak takımı kümede bırakmak adına çaba sarfettiklerini söyledi.


Kendisinin fedakarlık yaptığını ve bu tavrının tepki görmesine üzüldüğünü söyleyen Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Kayserispor olarak o kadar zorlu bir süreçten geçiyoruz ki, futbolcuları motive etmek için her şeyi deniyoruz. Kasımpaşa maçında yaşadığımız üzüntü de hepimizin ortak duygusudur. Bizim oradaki görevimiz ise her zaman dik durmamızı sağlamaktır. İki gün önce futbolcularla yaptığım motivasyon toplantısında aracımı işaret edip yeter ki ligde kalalım en sevdiğim arabamı aranızdan birine hediye etmeye hazırım dedim. Unutmamalıdır ki; kötü günler fedakarlıklarla atlatılır. Bizler bu mücadeleye yüreğimizi koymuşken, tamamen iyi niyetli bu yaklaşımımın bazı çevrelerce kötü niyetli yorumlanmasını üzüntüyle karşılıyorum. Kayserispor'a gönül vermiş herkes bilsin ki elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyoruz. Her şey Kayserispor için" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum

Son Dakika Haberleri
22:36 Maçın ardından
22:34 Bursaspor'dan taraftarlarına corona virüsü çağrısı!
22:34 Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti
22:33 Sedat Ağçay'da kırık var
22:20 Futbol: Süper Lig

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:42:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]