Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: "Bu yarışta biz de varız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: 'Bu yarışta biz de varız' - Son Dakika Spor

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: "Bu yarışta biz de varız"

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Yeni Malatyaspor karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını ancak korona virüs sebebiyle endişeli olduklarını ifade etti.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Yeni Malatyaspor karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını ancak korona virüs sebebiyle endişeli olduklarını ifade etti.


Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Yeni Malatyaspor maçında alınan galibiyet ile ilgili olarak, "Taraftarlarımız için oynadılar. Onlar tribünde yoktular ama onlar için oynadılar. Zorlu bir mücadele verdik. Çok farklı da bitebilirdi. Ama bu sezon kaderimiz olan yüreğimiz ağzımızda oynamaya devam ettik. Önemli bir galibiyet aldık. Bu yarışta olduğumuzu gösterdik. Bugün 3 puanı almamız gerekiyordu ve aldık" dedi.


Asbaşkan Mustafa Tokgöz, tüm kulüplerde korona virüs taraması yapılması gerektiğini ifade ederek, "Dünyada ve Türkiye'de en önemli durum korona virüs. Futboldan daha önemli bir durum var. Sağlık var. Ligin sağlığı var. Sağlık Bakanlığı önemli tedbirler aldı. Yurt dışından gelenler karantina altına alınıyor. Ancak bundan 1 hafta önce, bundan 5 gün önce yurt dışından yabancı futbolcunun akrabası, arkadaşı, eşi, menajeri geldi. Benim şöyle bir önerim var. Tüm takımlara, tüm oyunculara korona virüs taraması yapılması gerekiyor. bu konuyla ilgili bize bir yazı veya denetim gelmedi. Kulüplerde, tesislerde, oyuncularda kesinlikle virüs taraması yapılması gerekiyor. Ligde yabancı futbolcuların olduğu tüm şehirlerde korona virüs tehlikesi var. Bu konuda acil önlemler alınmalı" açıklamasını yaptı. - KAYSERİ

Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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