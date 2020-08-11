Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz istifa etti

HES Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulüpteki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, şunları kaydetti: