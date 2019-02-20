Kayserispor, Atiker Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 23'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.





İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 23'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman, "Anadolu'nun son 4 senesinde çok önemli bir takım haline gelen Konyaspor ile oynayacağız. Saygı duyuyoruz" dedi.



Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesisinde çalışan sarı-kırmızlılarda sakatlıkları devam eden Oğuzhan Berber, Sakıb Aytaç ve Bilal Başaçıkoğlu idmana katılmadı.



'HENÜZ FAZLA BİR ŞEY YAPMIŞ DEĞİLİZ'



Teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Ligde son 2 maçı kendi sahalarında oynadıklarını ve bu maçlardan 6 puan kazandıklarını söyleyen Karaman, futbolcularını ve desteklerinden dolayı taraftarlarına teşekkür etti. Ligin alt kısmında bulunan 9 takımın inanılmaz bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Karaman, "Henüz fazla bir şey yapmış değiliz. Sadece sondan ikinci sıradayken 12 puanlık bir görüntüyü normal hale getirdik. Daha düzeltmedik ama normal bir hale getirdik" dedi.



'NE OLURSA OLSUN KONYASPOR'U ALKIŞLIYORUZ'



Göreve geldiğinde, "Biz ilk önce plaka 38'i bir yazdıralım. 38'i yazdıralım ki lige bakalım" dediğini söyleyen Karaman, hala aynı sözü söylediğini kaydetti.



Bu doğrultuda sarı-kırmızılı futbolcuların, hem mücadele hem de pozisyon oynama yönünden iyi işler yaptığını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:



"Bunu süreklilik haline getirmemiz gerekiyor. Bu hafta deplasmanda Anadolu'nun son 4 senesinde çok önemli bir takım haline gelen Konyaspor ile oynayacağız. Ne olursa olsun Konyaspor'u alkışlıyoruz. Taraftarıyla başkan ve yönetim örnek bir kulüp haline geldiler. Teknik adamlarına göstermiş oldukları sahip çıkma, yapmış oldukları transfer, oynadıkları oyun ve ligde ki son 3 seneye baktığınız zaman ligdeki konumu dikkat çeken bir seviyededir. Dolayısıyla biz de Kayserispor olarak Başkan, yönetim kurulu ve şehir olarak büyük bir şehiriz. Ticareti ve buradaki insanıyla ve geçmişte Kayserispor, Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansı ve transferleriyle başarılı bir takım olduğu zamanlar oldu. Bunu sürekli hale getiren Atiker Konyaspor, bunları sürekli hale getirme yönünde önemli adımlar attı. Böyle bir takıma karşı oynayacağız, saygı duyuyoruz. Pazar günü saygı duyulacak bir oyun oynamak istiyoruz. Hafta sonuna kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Futbolcuların antrenmana gelişi



Teknik direktör Hikmet Karaman'ın konuşması



Antrenman görüntüsü



Genel detay





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