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Kayserispor atkı dağıtacak

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, maça gelen taraftarına atkı hediye edecek.

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İstikbal Mobilya Kayserispor, maça gelen taraftarına atkı hediye edecek.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, taraftarına atkı hediye edecek. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu Akşam saat 21.45'de B.B Kadir Has Stadyumunda oynayacağımız Alanyaspor maçına gelen ilk 5 bin kişiye atkı hediye edilecektir" denildi. - KAYSERİ
Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:58 Kaynak: İHA
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