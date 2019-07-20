Son Dakika Haberleri: Kayserispor Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Haber

Kayserispor Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor

35 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya Seefeld'ta sürdüren Kaysersipor, sabah yaptığı antrenmanla kondisyon depoladı.

Kayserispor Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya Seefeld'ta sürdüren Kaysersipor, sabah yaptığı antrenmanla kondisyon depoladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya Seefeld kampını bu sabahki yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde ısınma hareketleri ile başlayan idman, fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Çalışmada iki gruba ayrılan takımda kaleciler, ayrı alanda idmanı tamamladı. Öte yandan taraftara da açık yapılan idmanda gurbetçi vatandaşlar önce antrenmanı izledi ardından da futbolcularla fotoğraf çekildi.

Kayserispor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında akşamki çalışmasını saat 18.00'de yapacak ve yarın da Avusturya Tirol Eyaletinin Volders kasabasında saat 18.00'de İspanya'nın SD Eibar takımıyla bir hazırlık maçına yapacak. - INNSBRUCK
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Avusturya, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafikte kalmak İstanbulluya pahalıya mal oluyor Gerard Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi! Fenerbahçe'den sürpriz Lucas Lima atağı! Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 17:24:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]