Kayserispor Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor
35 dakika önce
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya Seefeld'ta sürdüren Kaysersipor, sabah yaptığı antrenmanla kondisyon depoladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:48 Kaynak: İHA
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya
Seefeld'ta sürdüren Kaysersipor, sabah yaptığı antrenmanla kondisyon depoladı. İstikbal Mobilya Kayserispor
, Avusturya Seefeld kampını bu sabahki yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman
gözetiminde ısınma hareketleri ile başlayan idman, fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Çalışmada iki gruba ayrılan takımda kaleciler, ayrı alanda idmanı tamamladı. Öte yandan taraftara da açık yapılan idmanda gurbetçi vatandaşlar önce antrenmanı izledi ardından da futbolcularla fotoğraf çekildi.
Kayserispor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında akşamki çalışmasını saat 18.00'de yapacak ve yarın da Avusturya Tirol
Eyaletinin Volders kasabasında saat 18.00'de İspanya
'nın SD Eibar
takımıyla bir hazırlık maçına yapacak. - INNSBRUCK
Trafikte kalmak İstanbulluya pahalıya mal oluyor Gerard Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi! Fenerbahçe'den sürpriz Lucas Lima atağı! Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı