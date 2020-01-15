Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda saat 14.00'te Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve hıza dayalı birleşik hareketler yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Hes Kablo Kayserispor , Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Alanyaspor Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'a resmi imzayı attırdı

Avrupa liglerinde, şampiyonlar arasında gelirini en çok arttıran Galatasaray oldu