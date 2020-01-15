Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve hıza dayalı birleşik hareketler yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda saat 14.00'te Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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