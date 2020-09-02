Kayserispor, Başakşehir'den Joseph Attamah'ı aldı

Hes Kablo Kayserispor, Joseph Attamah'ı kadrosuna kattı. Ön libero mevkisinde oynayan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi Medipol Başakşehir takımındaydı ve Attamah geçen sezonu kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçirmişti. Kayseri'ye gelen ve sağlık kontrolünden geçen Attamah, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Ganalı futbolcu Kayserispor'da 3 numaralı formayı giyecek.