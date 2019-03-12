Son Dakika Haberleri: Kayserispor-Başakşehir Maçı Bilet Fiyatları

Kayserispor-Başakşehir Maçı Bilet Fiyatları

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor-Başakşehir Maçı Bilet Fiyatları, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler satışa çıkıyor. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16: 00'da İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak maçın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15: 00'de satışa sunulacak. İstikbal Mobilya Kayserispor tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde oldu: Batı Alt Tribün bileti: 40 TL Doğu Alt Tribün bileti: 25 TL Doğu Üst Tribün bileti: 20 TL Kuzey Üst Tribün bileti: 15 TL Kuzey Alt Tribün bileti: 15 TL Misafir Tribün bileti: 20 TL

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Başakşehir, Kayserispor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hikmet Karaman'dan Çaykur Rizespor Maçı Açıklaması: Türkiye Ayağa Kalkar Robinho'dan Transfer Açıklaması: Dönmek İsterim

Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Değişti! Medipol Başakşehir'e Sürpriz Oran Spor Toto Süper Ligde 25. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 10:58:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor-Başakşehir Maçı Bilet Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]