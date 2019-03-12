Kayserispor-Başakşehir Maçı Bilet Fiyatları
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor
ile Medipol Başakşehir
maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler satışa çıkıyor. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16: 00'da İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Kadir Has Stadı
'nda oynanacak maçın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15: 00'de satışa sunulacak. İstikbal Mobilya Kayserispor tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde oldu: Batı Alt Tribün bileti: 40 TL Doğu Alt Tribün bileti: 25 TL Doğu Üst Tribün bileti: 20 TL Kuzey Üst Tribün bileti: 15 TL Kuzey Alt Tribün bileti: 15 TL Misafir Tribün bileti: 20 TL
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:11 Kaynak: İHA
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