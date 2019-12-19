Kayserispor Başakşehir maçı biletleri satışta

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.



Süper Lig'in 16.haftasında Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu ve satışa sunuldu.



İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor'umuzun 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Medipol Başakşehir ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur" denildi.



İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları şöyle:



Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar : 20 TL



Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar : 20 TL



Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar : 30 TL



Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar : 25 TL



Batı Alt Tribün Tüm Bloklar : 50 TL



Misafir Tribün : 25 TL - KAYSERİ