Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Kayserispor, Başakşehir maçına hazır. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde tesislerinde yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, bugün saat 15.45'de havayolu ile İstanbul 'a gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

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