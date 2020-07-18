Kayserispor, Başakşehir maçına hazır

Sarı-kırmızılılar karşılaşma için bugün saat 15.00'te özel uçak ile İstanbul 'a gidecek.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki çalışmada, futbolcular çift kale maç, yan top ve şut çalışması yaptı.

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