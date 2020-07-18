Kayserispor, Başakşehir maçına hazır
Ligin bitimine 2 hafta kala 17. sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
Ligin bitimine 2 hafta kala 17. sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor sabah son antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki çalışmada, futbolcular çift kale maç, yan top ve şut çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılılar karşılaşma için bugün saat 15.00'te özel uçak ile İstanbul'a gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:29
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