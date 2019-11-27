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Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Açıklaması

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Mensah ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Açıklaması, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Mensah ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.


İstikbal Mobilya Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüpten alacağını tahsil edemediği gerekçesi ile sözleşmesini tek taraflı feshederek Fenerbahçe ile anlaşacağı iddia edilen Bernard Mensah'ın hiç bir yere gitmeyeceğini söyledi. İHA muhabirine açıklama yapan Mustafa Tokgöz, "Mensah'ın Kayserispor'dan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen yalan. Mensah ile sözleşmemiz belli. Kendisine gerekli ödemeler yapılıyor. Mensah, Kayseri'de olmaktan ve Kayserispor'da oynamaktan mutlu. Mensah hiç bir yere gitmiyor, gitmeyecek" dedi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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