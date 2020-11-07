Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımından umutlu Açıklaması - Son Dakika

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımından umutlu Açıklaması

07.11.2020 16:27
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımından umutlu Açıklaması, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yarın oynayacakları Atakaş Hatayspor maçına iyi hazırlandıklarını, sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yarın oynayacakları Atakaş Hatayspor maçına iyi hazırlandıklarını, sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Tokgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatayspor'un sahada iyi mücadele eden bir ekip olduğunu belirterek, "Bizim hazırlıklarımız güzel gidiyor. Yarın sahada güzel bir galibiyet almak için oyuncularımız mücadele edecek." diye konuştu.

İki teknik adamla görüşmelerin sürdüğüne belirten Tokgöz, "Şu anda hoca adayımız ikiye düştü. Yarınki Hatayspor maçına hocamızı takımımızın başında görmek istiyorduk ancak yetişmedi. Milli maç arasından sonra hocamız takımın başına geçmiş olacak." dedi.

Planlamalarını uzun vadeli yaptıklarının altını çizen Tokgöz, şöyle devam etti:

"Geçen her maç, kaybedilen her puan bizi üzüyor ama bunların hepsi telefi edilir. Kayserispor taraftarı ve biz her yıl 'acaba düşecek miyiz, kalacak mıyız?' diye düşünüyoruz. Biz bunu yenecek, artık bu endişelere asla yer vermeyecek bir hocayla anlaşmak istiyoruz. İlerleyen zamanlarda yeni hedefler koyabilen bir hoca istiyoruz. Hem bu sezonda hem de önümüzdeki sezonda bizimle olabilecek bir hoca arıyoruz."

İyi bir takım kurduklarını aktaran Tokgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl takımımızda sadece Aziz Eraltay kiralık olarak oynuyor. Onun dışındaki tüm oyuncuların bonservisi bizde. Gelecek yıl limitlerin düşeceğini de göz önüne alırsak tüm takımın bonservisinin bizde olması bizim açımızdan büyük avantaj. Sadece küçük takviyelerle gelecek yılı geçirebileceğimize inanıyorum. Bu noktada çok büyük emekler harcayan başkanımız Berna Gözbaşı'ya çok teşekkür ediyorum. Aldığımız oyuncular takıma yeni yeni ısınıyor. Bu oyuncuların bir çoğu da ilk 11'de oynuyor. Takım olmak biraz zaman alıyor. Taraftarımızın içi rahat olsun. Bu kadro tam anlamıyla birbirine alışınca çok sürpriz maçlar kazanacak. Kayserispor'un ligi ilk 10'da bitireceğinden hiç şüphemiz yok. Hocamız da gelince her şey Kayserispor camiasının istediği gibi olacak. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var."

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımından umutlu Açıklaması - Son Dakika Spor


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