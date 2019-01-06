Son Dakika Haberleri: Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı: "Bize Ulaşan Transfer Teklifi Yok"

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı: "Bize Ulaşan Transfer Teklifi Yok"

27 dakika önce

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, son günlerde bazı futbolcuların adının transfer dedikodularına karıştığını kaydederek, kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını söyledi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı:
Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, son günlerde bazı futbolcuların adının transfer dedikodularına karıştığını kaydederek, kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını söyledi.

Sezonun ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan Kayserispor transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayacak. Sarı kırmızılı takımda yer alan Kana Bıyık, Asamoah Gyan ve Rajko Rotman ile ilgili çıkan transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Kayserisporlu hiçbir futbolcu için bize ulaşan bir teklif yok. Yasağımız nedeniyle transfer yapamayacağız. Şu an için gitme ihtimali olan futbolcumuz da yok" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:52 Kaynak: DHA

Spor
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