Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Bu ligde kalmayı başaracağız"

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sezon sonu itibariyle hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 32.haftasında sahasında Göztepe ile berabere kalan Kayserispor'da basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Müsabaka sonrasında açıklama yapan Tokgöz, muhakkak kazanmaları gereken bir maçtan berabere ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Mustafa Tokgöz, "Müsabakanın ilk yarısında güzel bir oyun sergiledik. Golü bulduk. Birçok pozisyonu gole çeviremedik. İkinci yarıda beklemediğimiz bir anda kalemizde golü gördük. Buna cevap veremedik. Galibiyeti hakettiğimiz bir maçtı. Ama maalesef berabere bitti. Kalan maçlarımız biraz sancılı olacak belki. Yer yer kötü günler göreceğiz ama bu ligde kalacağız. Herkesin tereddütleri olduğunu biliyoruz. Sonunda Kayserispor ligde mücadelesine devam edecek. Kimsenin şüphesi olmasın" cümleleri kurdu. - KAYSERİ