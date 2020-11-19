Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den borç açıklaması

Hes Kablo Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulübün borcuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzün 12'nci ayın sonuna kadar ödemesi gereken net tutar 36 milyon TL'dir" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulübün borç durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aralık ayındaki borç yükünden bahseden Tokgöz, "Biliyor muydunuz ? Kulübümüzün 12'nci ayın sonuna kadar ödemesi gereken net tutar 36 milyon TL'dir. Bu da günlük 857 bin TL ödeme yapmamız gerektiği anlamına gelmektedir" ifadelerine yer verdi.

- Kayseri