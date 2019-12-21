Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den "son 16 tur" değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den 'son 16 tur' değerlendirmesi - Son Dakika Spor

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den "son 16 tur" değerlendirmesi

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe eşleşmesiyle ilgili ellerinden geleni yaparak bir üst tura yükseleceklerini söyledi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe eşleşmesiyle ilgili ellerinden geleni yaparak bir üst tura yükseleceklerini söyledi.

Eşleşmeyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Tokgöz, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldıkları Manisa FK maçında oynayan genç oyuncuların her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.

Tokgöz, "Son 16'ya kalmamızı sağlayan, son maçta büyük bir özveri ve mücadele örneği gösteren gençlerimizle teknik ekibimizi kutluyorum. Bu turda Fenerbahçe'yle eşleştik. Fenerbahçe yönetimi bizim çok sevdiğimiz değerli kişilerden oluşuyor. İnşallah güzel, renkli iki karşılaşma seyredeceğiz. Biz Kayserispor olarak elimizden gelenin en iyisi yaparak bu turu da geçmeyi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Altay mı, Karius mu? İşte istatistikler
Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması! Trabzonspor, Badou Ndiaye ile anlaştı

Son Dakika Haberleri
16:13 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
16:12 Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor
16:10 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
16:10 Fenerbahçe: "Obradovic liderliğindeki takımımıza sonuna kadar güvenmekte ve inanmaktayız" - Son Dakika Spor
16:03 Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
15:26 Trabzonspor, Badou Ndiaye ile anlaştı - Son Dakika Spor
15:16 Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 16:21:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den "son 16 tur" değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]