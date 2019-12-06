Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Kimse polemik yaratmaya çalışmasın

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi kulübün mali yapısı hakkında açıklamalar bulundu. Tokgöz, Kayserispor üzerinden kimsenin polemik yaratmaya çalışmamasını istedi.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Tokgöz, kulübün mali yapısı hakkında bilgiler verdi. Sarı-kırmızılı kulübün 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla 260 milyon TL borcu olduğunu belirten Tokgöz, "31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla kulübün borcu 260 milyon TL'dir. 31 Mayıs 2020 sonunda ise şimdiki futbolcuların da alacakları eklenince borcumuzun 331 milyon TL'dir. Sezon sonuna kadar olan garanti gelir ise 26 milyon 415 bin TL olacak. Ligde kalmamız durumunda toplam 51 milyon TL ek gelir sağlanabilir. Önümüzdeki zaman zarfında banka faizleri değişkenlik gösterebilir. İbra edilip edilmeme konusu ise; Başkanımız Berna Gözbaşı ile şeffaf olacağımızı belirtmiştik. Olağanüstü Genel Kurul'da ibra edilip edilmeme durumu Genel Kurul delegelerinin tasarrufunda olacaktı. Delegelerin oyu ile ibra edilse dahi mali denetim de açık olunmalıdır. Bu denetimin yapılması 2-3 ay sürer. Denetlemeler gerekmektedir" diye konuştu.

"İLERİYE BORÇ BIRAKMAK İSTREMİYORUZ"

Futbolcuların borçlarını şimdiden bitirip ileriye borç bırakmak istemediklerini belirten Tokgöz, " Adebayor ile yollarımızı ayırdık. Tahmini 800 bin Euro alacağı vardı. Berna Başkan kendisi ile konuştu 150 bin Euro nakit, 50 bin Euro da 1 ay sonraya anlaşıldı. Tavares'in de 300 bin Euro üzerinde alacağı vardı. Onunla da uzun süren pazarlık sonrasında 50 bin Euro'sunu hemen yaptık. 10 bin Euro da sonra ödeyeceğiz. Ntep de gitti. Başkanımız ona ulaşmaya çalışıyor. Kendisi ile bir araya gelerek masaya oturup, pazarlık yapacağız. Şimdiden 1 milyon Euro'nun üzerinde kardayız. Bunu şimdi ödemeseydik sonra 2-3 milyon Euro olarak önümüze gelecekti. Douglao ile mahkemeliğiz. Kendisine bir miktar para ödendi. Devre arası transfer yasağı gözükmüyor" şeklinde konuştu.

"BERNA BAŞKANIN VERDİĞİ CİDDİ PARALAR VAR"

Başkan Berna Gözbaşı'nın sarı-kırmızılı kulübe 1 milyon doların üstünde para verdiğini belirten Tokgöz, "Beşiktaşlı yöneticiler 2,5 yıl pos cihazlarına kadar gelirlerinin temlik altında olduğunu söylediler. Türkiye 'de kulüpleri yaşatmak istiyorsak bugün şovunu yapmak yerine ileriyi düşünmek gerekir. Bize göre maharet çok yüksek bütçeli futbolcu transfer etmek değil, ileriye borç yükü bırakmamaktır. Berna Gözbaşı'nın verdiği ciddi paralar vardır. Takım için bütçesinden harcadığı para 1 milyon doların üzerine çıkmıştır. Şu an eski başkanların alacakları da göz önüne alındığında Berna başkanın verdiği miktar eski başkanların verdiği miktarın üzerine çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUK ALMAK İSTEYEN VARSA YARIN ADAY OLSUN"

Sorumluluk almak isteyen üyeleri yarın yapılacak genel kurula davet eden Tokgöz, "Genel Kurulumuzun da gündeminde olan tesislere Recep Mamur adının verilmesi için gitmişti. Görüşme sırasında Erol Bedir ile orada denk gelinmiştir. Bizden herhangi bir talep, herhangi bir beklenti tarafımıza iletilmemiştir. Bizim derdimiz Kayserispor'dur. Bu kulübü doğru yönetmek adına bizim boş tartışmalarla uğraşacak durumumuz yok. Çok gereksiz gündemler yaratılıyor. Eğer isteyen varsa genel kurul yarındır ve herkes adaylığını açıklamakta özgürdür. Sorumluluk almak isteyen varsa yarın gelsin aday olsun. Katkı sağlayacak, destek çıkmak isteyen kim varsa buyursun. Yoksa lütfen kimse polemik yaratmaya çalışmasın. Dünya çapında kulüplerde yönetim modellerini inceliyoruz. Yarın belki tüzük değişikliği yapıp, yönetici sayısını azaltabilir ya da çoğaltabiliriz" dedi.