Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Lige havlu atmayacağımızı herkese göstermiş olduk" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: 'Lige havlu atmayacağımızı herkese göstermiş olduk' - Son Dakika Spor

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Lige havlu atmayacağımızı herkese göstermiş olduk"

7 saat önce

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada; "Güzel oyun ve aldığımız 3 puan ile bu lige havlu atmayacağımızı herkese göstermiş olduk.

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz:

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada; "Güzel oyun ve aldığımız 3 puan ile bu lige havlu atmayacağımızı herkese göstermiş olduk. Şimdi bu kıvılcımı kendi evimizde oynayacağımız önce Konyaspor, ardından Göztepe maçlarını ile aleve döndereceğimize tüm camia olarak yürekten inanıyoruz" dedi.


Süper Lig'de hafta sonu Konyaspor'u ağırlayacak olan Kayserispor'da hedef galibiyet. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Kulüp Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz; taraftarları stada davet ederek; "Bir kıvılcım yeter' 'sloganı ile çıktığımız bu yolda Denizlispor galibiyeti ile birlikte ilk kıvılcımı yaktık. Güzel oyun ve aldığımız 3 puan ile bu lige havlu atmayacağımızı herkese göstermiş olduk. Şimdi bu kıvılcımı kendi evimizde oynayacağımız önce Konyaspor, ardından Göztepe maçlarını ile aleve döndüreceğimize tüm camia olarak yürekten inanıyoruz. Bizler inandık ve sizlerin de bize inandığınızı görmek istiyoruz. Cumartesi günü saat 14.00'de Kadir Has Stadyumundayız. Hedefimiz 30 bin. Bu zorlu yolda bizleri yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
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