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Kayserispor Başkanı Bedir: "Birinci maçın birinci dakikasında ne olur hakem konuşmayalım"

31 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, maç sonu yaptığı açıklamada "Ne olur birinci maçın birinci dakikasında hakem konuşmayalım" dedi.

Kayserispor Başkanı Bedir:
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, maç sonu yaptığı açıklamada "Ne olur birinci maçın birinci dakikasında hakem konuşmayalım" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta atılan 2 golün hakem tarafından geçersiz sayılması özellikle taraftarlar tarafından protesto edildi. Maç sonu stadyum çıkışında açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "3 puanla başlamak istiyorduk. Rakip takımın pozisyonu olmadan bir gol yedik. Bizim de pozisyonlarımız vardı, daha iyi olabilirdik. Ama bu ilk maçlardır. Dün İstanbul takımlarından biri yenildi, bugün başka bir İstanbul takımı 3-0 gibi açık bir skorla yenildi. Sürprizlere açık bir lig var, özellikle ilk haftalarda. Biz önümüzdeki haftalarda bunu telafi ederiz. Yalnız ne olur birinci maçın birinci dakikasında hakem konuşmayalım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
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