Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Açıklaması - Son Dakika Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Açıklaması

7 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kümede kalma adına sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyerek, "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz" dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Açıklaması, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kümede kalma adına sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyerek, "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz" dedi.


Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 1-0 kazandıkları Denizlispor maçı sonrasında yazılı bir açıklama yaparak, "Ligin ikinci yarısı başladığında tüm tahminler ilk yarıda ortaya koyduğumuz futbol ve aldığımız sonuçlara bakarak Hes Kablo Kayserispor'un düşeceği yolundaydı. Muhteşem stadından, her türlü imkana sahip tesislere; ekonomiye, sanayiye, tutkun ve vefalı büyük taraftara sahip Kayserispor'umuzu içine düştüğü ve kronikleşen sorundan kurtarmak için gece gündüz çalıştık. Bu aşamada ciddi maddi katkının yanında, yabancı futbolculardan hayatımda ilk kez duyduğum ve sürekli tekrarlanan "My head is gone" (kafam burada değil) ifadelerini değiştirmek için de büyük mücadele verdik ve kurduğumuz diyaloglarla buradan umudunu kesmiş futbolculardan, kenetlenen futbolcu topluluğu oluşturmayı başardık. Ara transferde, teknik direktör değişikliği ve hem maddi açıdan, hem de akıllı transferlerle ilk yarının çok ötesinde bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Bu takım henüz oturma aşamasında, ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağımıza inancım tam" dedi.


Sarı Kırmızılı taraftarlara seslenen Başkan Gözbaşı, "Biliyorsunuz biz Denizlispor maçına bir kıvılcım yeter anlayışı ile çıktık ve ne mutlu ki bu kıvılcımı attık. Sadece skor anlamında değil futbol anlamında da özlenen Kayserispor'u oluşturduğumuza inanıyorum. Bunun en büyük kanıtı Denizlispor taraftarının maç sırası ve sonundaki alkışları. Biz pes etmedik, Bu kent de etmesin. Şu an önümüzde çok önemli 2 iç saha maçımız var. Şimdi kenetlenme, dirilme, ayağa kalkma, atılan kıvılcımı, yangına çevirme vakti. Bizler inandık, siz de inanın. Şimdiden gelecek hafta Cumartesi günü kimseye randevu vermeyin ve bu kent için şehrin kalbinde yerinizi hazırlayın" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kayserispor, Denizlispor, Hes Kablo, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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