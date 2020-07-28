Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Bu tavsiye beni çok duygulandırdı...'

Kulüpler Birliği Toplantısı'ndan 'Bu sezon küme düşme kaldırılsın' önerisi çıkarken küme düşen takımlardan olan Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Berna Gözbaşı, önerinin ardından "Tüm kulüplerin küme düşmeme olması için tavsiye kararında bulunması, beni çok duygulandırdı." şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği Toplantısı'nda sinirlenip toplantıdan çıkması hakkında da konuşan Berna Gözbaşı, "Tek kadın başkan olarak kapris hakkımı kullandım." sözlerini kullandı.

Transferin gözdesi Bernard Mensah hakkında da konuşan Kayserispor Başkanı, "Mensah'ımızı istemeyen kulüp yok. Ama bu ligde kalıp, kalmama konusu netleşene kadar bir karar almayacağız." dedi.