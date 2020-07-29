Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan küme düşmenin kaldırılması hakkında açıklama!

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasıyla birlikte ligde kalan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, karar hakkında TRT Spor'da duygularını paylaştı.

Karardan ötürü mutlu olduklarını vurgulayan Gözbaşı, "Tüm kulüplere alınan bu ortak karar için teşekkür ediyorum. Ben çok zor durumda bir takımı aldım ama maalesef son hafta başaramadık. Bu sezon, 10 yıllık başkanların yaşadıklarını yaşamışımdır. Tüm kulüplere, Kulüpler Birliği Başkanı ve Nihat Özdemir'e teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu..

'İnşallah tüm liglere hayırlı olur'

Berna Gözbaşı sözlerini "Ben geçen gün bu konu hakkında bir rapor hazırlamıştım. Bu raporu hazırlamamda yardımları olanlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm liglere hayırlı olur." ifadeleriyle sürdürdü.

Başkan Gözbaşı son olarak "Görevime devam edeceğim. Zorlu bir sezon yaşadıktan sonra ayaklarımı yere daha sağlam basmak istiyorum. Yine zor olacak ama Kayserispor'un yine bu günleri yaşamamasına çalışacağız. Mali sorunlar derken benim için çok zor bir sezon oldu. Bu virüs ilk çıktığında da liglerin iptali için çok uğraşmıştım. İnşallah daha iyi bir Kayserispor göreceğiz." dedi.