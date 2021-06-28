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Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı

28.06.2021 21:05
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerindeki yeni sezonun ilk antrenmanı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, zorlu bir sezon öncesi şimdiden umut dağıtmak istemediklerini, bu sezon çok gerçekçi gideceklerini söyledi.

Transfer tahtalarını açmak için uğraşlarının devam ettiğini belirten Gözbaşı, "Transfer görüşmelerimiz de devam ediyor. Bununla ilgili zaten sportif direktör ve hocamızın istişaresiyle ilerliyoruz. Basında çok fazla 'o geldi bu gitti' gibi haberler duyuyorum ama lütfen kulüpten resmi bir açıklama olmadan bu tür haberlere itibaren etmeyin." dedi.

Genç kaleci Doğan Alemdar'a Avrupa'dan çok sayıda kulübün talip olduğunu anlatan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Yeni yabancı kuralı ama 'biz yerli kuralı' diyoruz. Çok karışık kurallar silsilesi var ama sportif direktörümüz ve hocamız buna uygun kimler gidecek kimler kalacak konusunda karar verecekler. Tabii ki yerli oyuncu ağırlığımız olacak. Doğan ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netleşen bir kulüp yok. Ama çok şükür ki hem Doğan Alemdar'a hem Emre Demir'e ilgi büyük. Hem kulübümüzün menfaatine hem de çocukların kariyeri ile ilgili en iyi teklif ne ise onu değerlendireceğiz. Bu konuda acelemiz yok."

"Mensah, dönmek oynamak istiyor"

Gözbaşı, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Mensah ile ilgili gelebilecek iyi tekliflere açık olduklarını ifade etti.

Mensah'ın maliyetli bir oyuncu olduğunu ve kulübün mali yapısını etkilediğini dile getiren Gözbaşı, şöyle konuştu:

"Mensah'a bugün PAOK'un ilgi gösterdiği yönünde haber gördüm, öyle bir şey yok. Hatta sportif direktörümüze 'öyleyse hemen görüşelim' dedim. Mensah 3 Temmuz'da gelecek. Biliyorsunuz Mesah'ın maliyeti çok yüksek. Kulübün o zaman ki yapısında 5 milyon avrolara ulaşan maliyet. Her sene de artan bir maaşı var. Bir Anadolu kulübü ya da Kayserispor'un mali yapısında ilginç bir transfer. Kulüp menfaatleri doğrultusunda iyi bir teklif gelirse onu da değerlendiririz. Mensah ile görüştüm o da dönmek, oynamak istiyor ama kariyeri açısından ve kulüp için iyi bir yer olursa konuşup değerlendiririz."

Koşukavak: "Kayserispor'un bazı problemleri var"

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ve gelecek sezon sorunları aşarak ligde başarılı bir Kayserispor izlettirmek istediklerini belirtti.

Geçen sezon lig bitimine 20 gün kala takımın başına geldiğini anımsatan Koşukavak, "Çok şükür, Allah utandırmadı, takımı ligde tuttuk. Bugünkü süreç biraz daha farklı şeyler barındırıyor. Herkesin de bildiği gibi Kayserispor'un bazı problemleri var. Bu süreçte transfer nasıl şekillenecek? Nasıl hareket edilecek? Başkan ve yönetim kurulu bu konuda yoğun mesai harcıyorlar. Çok özveri de bulunuyorlar." diye konuştu.

Kayserispor'un bugününü yarınını planlayarak hareket etmek istediklerini vurgulayan Koşukavak, şunları kaydetti:

"Burada ki sorunları benim anlatmama gerek yok. Siz bu şehirde yaşıyorsunuz ve birçoğunu da biliyorsunuz. O yüzden öyle beklentilerimiz var. Bütün amacımız ve hedefimiz öncelikle sağlıklı bir kulüp yapısı kurmak. Sonra da Kayserispor'un bugününü, yarınını ve geleceğini inşa etmek. Biz hazırlıklarımızı bu şekilde yapıyoruz. İnşallah o sorunlar hallolur. Kayserispor gibi geçmişte Süper Lig'in kemik bir takımına burada iyi seviyelerde mücadele etmek yakışıyor. Nasıl bir yol gideceğimizi şartlarımıza göre bakıp değerlendireceğiz."

Transfer çalışmaları hakkında da Koşukavak, takım kadrosunun iyileştirilmeye ihtiyacı olduğunu ve ilerleyen süreçte bu konularla alakalı net söylemlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Antrenman

Tesislerdeki sezonun ilk antrenmanı, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Altyapıdan genç oyuncuların da yer aldığı çalışma, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yalçın Koşukavak, Kayserispor, Emre Demir, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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