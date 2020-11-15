Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geleceğin futbolcularıyla buluştu - Son Dakika

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geleceğin futbolcularıyla buluştu

15.11.2020 15:39
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geleceğin futbolcularıyla buluştu, System.String[]

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı kulüp bünyesinde açılan futbol okullarını ziyaret ederek, burada öğrencilerle sohbet etti.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı kulüp bünyesinde açılan futbol okullarını ziyaret ederek, burada öğrencilerle sohbet etti.

Kayseri'de bulunan 14 merkezde eğitim veren Kayserispor Futbol Okulları'nı ziyaret eden Berna Gözbaşı, burada öğrencilerle sohbet edip, nasihatlerde bulundu. Öğrencilere futbol eğitimi dışında derslerinin de iyi olması gerektiğini kaydeden Berna Gözbaşı, çocuklara yabancı dillerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Ziyarette değerlendirmede bulunan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Hafta sonları futbol okullarını dolaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Altyapı bizim için çok önemli. Bizim kulübümüzün halihazırda altyapısı var. Altyapıya kaynak yaratmak için futbol okullarımızın sayısını artırıyoruz. Kayseri'de 14 futbol okulumuz var. Şehir dışında da 21 futbol okulumuzu faaliyete geçirmek üzere anlaşma imzalayacağız. Açacağımız futbol okulları ticari açıdan önemlidir. Ancak, asıl amacımız Kayseri'den ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden altyapıya kaynak oluşturmak. Bir anne olarak futbol eğitiminin dışında değerler eğitimi, yabancı dil eğitimi, iyi bir birey, iyi bir vatandaş olma eğitimleri de vermek istiyoruz. Gençlere Kayserispor sevgisini aşılamayı seviyorum. Kayserispor şehrimizin en güzel markasıdır. Spor ise birleştirici güçtür. Güncel meselelerimiz ayrı ama benim geleceğe bırakmak istediğim bu çocuklar" açıklamasında bulundu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geleceğin futbolcularıyla buluştu
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geleceğin futbolcularıyla buluştu
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geleceğin futbolcularıyla buluştu
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geleceğin futbolcularıyla buluştu
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geleceğin futbolcularıyla buluştu

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geleceğin futbolcularıyla buluştu - Son Dakika Spor


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