Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı gözyaşlarına boğuldu!

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 yenip üst üste 3. galibiyetini alan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, galibiyetin ardından konuştu.



Berna Gözbaşı, "İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuz gösterdik. İlk günden beri hep söyledik. En iyi oynayan 3-4 takımdan biriyiz. Oyuncularımızın hepsi inançlı, bu ligde kalmaya kararlı. Tüm Türkiye bizimle, mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor" sözlerini kullandı.



Kayserispor, bu galibiyetle birlikte puanını 31 yaptı ve küme düşme hattının 2 puan önüne çıktı.