Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Hainler, kimse bize operasyon çekemez" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Hainler, kimse bize operasyon çekemez' - Son Dakika Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Hainler, kimse bize operasyon çekemez"

1 saat önce

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçta özlenen Kayserispor'u herkesin gördüğünü söyledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçta özlenen Kayserispor'u herkesin gördüğünü söyledi.


Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Berna Gözbaşı, takımın iyi mücadele ettiğini belirtti.


"Özlenen Kayserispor'un sinyalini herkes gördü." diyen Gözbaşı, "Teknik ekibi, yeni hocamızı ve mücadele eden futbolcularımızı kutluyorum. Ancak gerçek takımı hala göremiyorsunuz. Onun hikayesini sonra anlatacağım. İnşallah böyle devam ederiz. Bizim için önemli olan ligde kalmak. Bugün de güzeldi ve iyi geçti." ifadelerini kullandı.


"HAİNLİK HİKAYELERİ VAR, SONRA AÇIKLAYACAĞIZ"


Bir gazetecinin "Transfer edilecek kaç oyuncu kaldı?" sorusu üzerine Gözbaşı, önceliklerinin lisans konusunu bitirmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:


"Biraz hainlik hikayeleri var. Eskiden kalan, zamanında yapılmayan, ayağına bir kere top değmemiş adamları gönderip başımıza bela ediyorlar. Dün akşam bir anda operasyon yapıldı. Bunları sonra paylaşacağız. Yarın da bu sorunu çözeceğiz. Buraya kadar geldikten sonra biz o parayı öderiz. Kimse de Kayserispor'a operasyon çekemez. Douglas Ferreira bitmedi, bitirilmemesi içinde uğraştılar. Onların kim olduğunu da lisansı açtıktan sonra hepinize açıklayacağım. Kayserili hainler. Kimse bize operasyon çekemez"


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Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:30 Kaynak: Hürriyet
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