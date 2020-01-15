Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdım" | Son Dakika... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdım' | Son Dakika... - Son Dakika Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdım" | Son Dakika...

6 saat önce

Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncu Douglao'dan dolayı yaşanan transfer sıkıntısını bugün itibarıyla aştıklarını ve 1 milyon 310 bin avro ödeme yaparak Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdıklarını belirtti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncu Douglao'dan dolayı yaşanan transfer sıkıntısını bugün itibarıyla aştıklarını ve 1 milyon 310 bin avro ödeme yaparak Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdıklarını belirtti.


Bu parayı kendi imkanları ile ödediklerini aktaran Gözbaşı, "Şu anda Kayserispor'da transfer yasağı söz konusu değil. Yeni transferlerle ilgili lisans çıkarma işlemleri devam ediyor. Bu işlemler bitince detaylı açıklama yapacağım." diye konuştu.


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Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:37 
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