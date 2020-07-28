Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Kulüpler Birliği toplantısından ayrıldı
Bu sezon Süper Lig'den takım düşürülmeme konusu hakkında yapılan görüşmeler sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı toplantıyı terk etti.
Bu sezon Süper Lig'den takım düşürülmeme konusu hakkında yapılan görüşmeler sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı toplantıyı terk etti. Otelin bahçesine gelerek bir süre oturan Gözbaşı'nı daha sonrasında Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç toplantıya dönmesi için ikna etti. İkili, daha sonrasında toplantıya dahil oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:20
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