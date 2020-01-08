Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Maddi destek görmek istiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Maddi destek görmek istiyorum' - Son Dakika Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Maddi destek görmek istiyorum"

6 saat önce

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımda ekonomik sıkıntının olduğunu ifade ederek, "Göreve geldiğim günden bu yana büyük bir manevi destek gördüm. Halen de görüyorum.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımda ekonomik sıkıntının olduğunu ifade ederek, "Göreve geldiğim günden bu yana büyük bir manevi destek gördüm. Halen de görüyorum. Kayserispor'un kümede kalması adına elimizden geleni yaparken maddi destek de görmek istiyoruz" dedi.


Berna Gözbaşı, "Hep ilklerin kadını oldum iş hayatımda. Kayserispor da bir ilk oldu. Ben düşersem hepimizi düşeriz. O yüzden artık bu manevi desteklerin maddi desteğe dönmesini istiyorum. En azından SMS atarak bile destek olunabilir" diye konuştu.


Kayserispor, Hes Kablo, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:09 
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