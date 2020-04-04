Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Nasıl zarar edilmiş araştırıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Nasıl zarar edilmiş araştırıyoruz' - Son Dakika Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Nasıl zarar edilmiş araştırıyoruz"

55 dakika önce

Spor Arena / İsmail ER - Hürriyet'e konuşan Berna Gözbaşı "Ligler devam etseydi Kayserispor düşmezdi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Spor Arena/ İsmail ER - Hürriyet'e konuşan Berna Gözbaşı "Ligler devam etseydi Kayserispor düşmezdi. Düşmeyecek de. Çünkü Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Gaziantepspor maçlarını kazanacak gücümüz var" diyerek bu konudaki inancını açıkça ortaya koydu.


"Büyüklere bir şey diyemem ama..."


Berna Gözbaşı, Anadolu kulüplerinin zarar etmesine anlam veremediğini belirtirken, şunları söyledi: "Anadolu takımlarında kulüplerin zarar ettiğini söyleyen benim karşıma çıkıp tek tek açıklasın. Kayserispor Kulübü'nün nasıl zarar ettiğini tek tek araştırıyoruz. Aklım almıyor; Anadolu takımı nasıl zarar eder? Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde final mi oynadın? O yüzden bana anlatsınlar nasıl zarar ettiklerini. Büyük takımlara bir şey diyemem ancak Anadolu takımları nasıl zarar ettiklerini söyler, anlamıyorum.


Pazar kazan, pazartesi primini al


Başarılı bir iş insanı olan Gözbaşı başkanlık ve yönetim tarzını da şu sözlerle anlattı: "Başkanlığa geldiğimde futbolcular şoktaydı. 'Bize paramızı vermezler, kasımda ödeme yaparlar' diye konuşuyorlardı. Biz bir aileyiz. Tüm oyuncularımızın paralarını banka hesaplarına yatırdım. Bana 'Başkanım kulüpten senin alacağın var. Neden almıyorsun, futbolculara dağıtıyorsun' diye eleştiride bulunuyorlar. Ben iş yerimi nasıl yönetiyorsam, kulübü de öyle yönetmek zorundayım. Çalışanıma da öyleyim. Futbolcu pazar günü maçını oynar ve kazanırsa pazartesi günü primleri banka hesaplarına yatar."


Kulüpler Birliği'nde sesimiz daha gür çıkması gerekiyor


Süper Lig'de başkanlık yapan ilk kadın olan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı ekibin başkanı Gözbaşı, Süper Lig'deki takımların birlik ve beraberliklerini sağlamak ve meydana gelen sorunlara ortak bir çözüm bulma gayesiyle kurulan birlikler ilgili olarak yaptığı değerlendirmede "Kulüpler Birliği'ne gidiyorum. Kimse konuşmuyor. Kulüpler Birliği'nde sesimiz daha gür çıkmalı" dedi.


Ertelenmese F. Bahçe maçına çıkmayacaktık


"Teknik direktörümüz Robert Prosinecki ve teknik ekibimiz ile sürekli konuşuyorum. Futbolcuların form tutması için en az 3 haftaya ihtiyaç var. Futbolcuların koronavirüs salgını nedeniyle kafaları başka yerlerde. Benimde kızım var. Onlar da çocuklarını ve ailelerini düşünüyorlar. Futbolculara 'Gitme' desek olmuyor, empati yapıyoruz. Çünkü herkesin ailesi var. Futbolcuların konsantre olmaları çok zor.


Fenerbahçe ile maçımız vardı. Ben takımı sahaya çıkarmayacaktım. Çünkü tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken bizlerin top oynaması ilginçti. Nitekim federasyon benden önce davrandı ve maçları iptal etti Tüm oyunculara 14 gün evlerinden çıkmamalarını söyledim.

Kayserispor, Fenerbahçe, Hürriyet, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:49 

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