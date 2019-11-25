Son Dakika Haberleri: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan mağlubiyet açıklaması
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan mağlubiyet açıklaması

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'a farklı mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yüzler gülmüyor, moraller bozuk.Kayserispor'un çiçeği burnundaki kadın başkanı Berna Gözbaşı da, morallerinin bozuk olduğunu söyledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan mağlubiyet açıklaması, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'a farklı mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yüzler gülmüyor, moraller bozuk.


Kayserispor'un çiçeği burnundaki kadın başkanı Berna Gözbaşı da, morallerinin bozuk olduğunu söyledi. Berna Gözbaşı, "Kaybedilen 3 puandan ziyade, ortaya konulan kötü futbol moralimizi bozdu. Sorunlar büyük, Kayserispor tarihinin en zor dönemlerinden biri yaşanıyor olabilir ancak bu değerli formanın ne kadar kutsal olduğu bilinmelidir" dedi.


Başkan Gözbaşı, "Henüz göreve geleli birkaç gün oldu. Bu sorunları çözmek, Kayseri'ye katkı sağlamak için böylesi bir görevi kabul ettim. Çok çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu takım; kentin en önemli sosyalleşme kaynağı, en önemli markasıdır. Boş laflarla kaybedecek zamanımız yok. Kayserispor'umuzun maddi ve manevi kayıplarını konuşmak da bu dakikadan sonra anlamsız. Artık önümüze bakmamız, hep birlikte sabırla çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah sezon sonunda hep birlikte başaracağız" açıklaması yaptı.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:26 
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