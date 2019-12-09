Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Onları utandıracağız'

Kayserispor'da başkan olduktan sonra ilk galibiyetini alan Berna Gözbaşı, maçın ardından konuştu.



Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, şöyle konuştu;



Biz Kayseriyiz. Bize düştü gözüyle bakanları utandıracağız. Yüreğiyle oynayan tüm futbolcularımı kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.



