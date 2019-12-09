Son Dakika › Spor › Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Onları utandıracağız' - Son Dakika Spor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Onları utandıracağız'
6 saat önce
Kayserispor'da başkan olduktan sonra ilk galibiyetini alan Berna Gözbaşı, maçın ardından konuştu.
Kayserispor'da başkan olduktan sonra ilk galibiyetini alan Berna Gözbaşı, maçın ardından konuştu.
Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, şöyle konuştu;
Biz Kayseriyiz. Bize düştü gözüyle bakanları utandıracağız. Yüreğiyle oynayan tüm futbolcularımı kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:12
Şampiyonluk oranları güncellendi! 3 takımın da oranı düştü Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın Süper Lig'de 14. hafta tamamlandı! İşte puan durumu TFF'den son dakika transfer harcaması açıklaması!