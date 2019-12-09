Son Dakika Haberleri: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Onları utandıracağız'
Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Onları utandıracağız' - Son Dakika Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Onları utandıracağız'

6 saat önce

Kayserispor'da başkan olduktan sonra ilk galibiyetini alan Berna Gözbaşı, maçın ardından konuştu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Onları utandıracağız', System.String[]

Kayserispor'da başkan olduktan sonra ilk galibiyetini alan Berna Gözbaşı, maçın ardından konuştu.


Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, şöyle konuştu;


Biz Kayseriyiz. Bize düştü gözüyle bakanları utandıracağız. Yüreğiyle oynayan tüm futbolcularımı kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.


Kayserispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:12 
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