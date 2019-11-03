Kayserispor Başkanı Elcuman: Güzel oyun ve galibiyet için teşekkürler

KAYSERİ/ DHA

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, güzel oyun ve galibiyet için oyuncularına teşekkür etti.

Süper Lig 10'ncu hafta maçında ligin son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'yi 1 - 0 mağlup etti.

Karşılaşma sonunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler açıklama yapmadı. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman ise yaptığı açıklamada, "Bugün ortaya koyduğumuz oyun, takımın inancı, oyuncuların hem bireysel hem de takım olarak gösterdiği performanstan çok memnunum. Biz hem mantalite olarak hem de fiziksel olarak bugüne hazırdık. Ben oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi de kutluyorum. Güzel bir mücadele ortaya koydular. Bu galibiyeti çıkışın başlangıcı olarak görüyorum. Bu takımla çok daha iyi yerlere gideceğiz. Sezon başından beri bazı şanssızlıklarımız oldu. Şanssızlıklarımızdan dolayı bulunduğumuz konuma geldik. Bizim takım çok daha iyi yerlere gidecek. Hakemle ilgili de maçı etkileyecek çok ekstrem bir karar görmedim. Ali Koç bey şahsında olmak üzere Fenerbahçe camiasına Aksaray'daki üzücü kaza nedeniyle geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra her şey daha güzel olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerin stadyumdan ayrılışı

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman'ın açıklamaları