Son Dakika Haberleri: Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den borç açıklaması

Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den borç açıklaması

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı kulübün borcu ile ilgili önemli açıklama yaptı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den borç açıklaması, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı kulübün borcu ile ilgili önemli açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de 2,5 sezondur İstikbal Mobilya Kayserispor başkanlığı yürüten Erol Bedir, geçmişten gelen çok ciddi borçlar olduğu izin rahat hareket edemediklerini söyledi.

Geride kalan sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayarak başarılı bir süreci geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Erol Bedir, "Transfer tahtamız kapalı idi. Elimizdeki kadro ile ancak bu kadar başarabildik. Bize verilen bayrağı en iyi şekilde taşımaya gayret ettik" dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Kayserispor borçlu bir kulüp. Geçmişten gelen çok ciddi borçlar var. Bankalardan alınan ciddi paraların faizleri var. Gelecek sezon için herkes taşın altına elini koymalı. 2 senedir benim katkılarım var. Ben ve benim gibi kişilerin çabaları ile bu kulüp ayakta kalamaz" yorumunda bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:13 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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