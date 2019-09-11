Son Dakika Haberleri: Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Mamur için mesaj yayınladı
Son Dakika Spor Haber

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Mamur için mesaj yayınladı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, eski Başkan Recep Mamur ile ilgili mesaj yayınladı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Mamur için mesaj yayınladı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, eski Başkan Recep Mamur ile ilgili mesaj yayınladı.


Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta geçmiş borçları ve takımda yaşanan olumsuzlukları dile getirerek eski Başkan Recep Mamur ve yönetim kurulunu eleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, geçmiş olsun mesajı yayınladı.


Sarı Kırmızılı kulüpteki hesaplar ile ilgili yaptığı açıklamalardan ötürü İstikbal Mobilya Kayserispor'da en uzun dönem başkanlık yapan Mamur ile arası açılan Erol Bedir, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Uzun yıllar, yönetici ve başkan olarak Kayserisporumuza hizmet etmiş olan; Recep Mamur ağabey geçirdiği bir rahatsızlık üzerine geçtiğimiz hafta başarılı bir operasyon geçirmiş olup, taburcu edilmesiyle birlikte nekahet dönemine başlamıştır. Şahsım ve temsil ettiğim Kayserispor camiası adına, sayın başkana geçmiş olsun diyor, en kısa sürede tam şifaya kavuşarak, ailesinin ve sevenlerinin arasına dönmesini temenni ediyorum" cümleleri paylaştı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Recep Mamur, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Süleyman Turan için taziye mesajı yayınladı
Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Futbol maçına gittiği için yargılanan genç kadın, kendini yakarak hayatına son verdi En çok erkekler intihar ediyor: sorumluluk çok fazla

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:47:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Mamur için mesaj yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]