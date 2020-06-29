Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Bu takımı Süper Lig'de tutacağız - Son Dakika

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Bu takımı Süper Lig'de tutacağız

Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor, puanını 28'e yükselterek, ligde kalma mücadelesini sürdürdü.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor, puanını 28'e yükselterek, ligde kalma mücadelesini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Berna Gözbaşı, 3 puana ulaşılan karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Kayserispor'un son 9 maçta 17 puan topladığını hatırlatan Gözbaşı, "İmkansız denileni başarmak için çıktığımız yolda bugün çok önemli bir galibiyet aldık. 7 puanlı takımımız son 9 maçta; 5 galibiyet 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 17 puan toplamayı başardı. Ligin 2'nci yarısının puan tablosuna göre herhalde zirveye oynayan bir takımız. Bu takımı inşallah Süper Lig'de tutacağız. Kayserispor hepimizin. Herkesi destek kampanyaları ile takımı sahiplenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kayserispor, Hes Kablo, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 19:10 

Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Bu takımı Süper Lig'de tutacağız - Son Dakika Spor
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