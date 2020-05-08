Kayserispor Başkanı Gözbaşı, liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasından endişeli Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Gözbaşı, liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasından endişeli Açıklaması - Son Dakika Spor

Kayserispor Başkanı Gözbaşı, liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasından endişeli Açıklaması

6 saat önce

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TFF'nin futbol liglerini 12 Haziran'da başlatma kararına ilişkin, "12 Haziran insanların tokalaşıp, kucaklaşabileceği bir tarih olacaksa biz varız ve hazırız. Aksi takdirde ne futbolcumuzun ne malzemecimizin, ekibimizdeki hiçkimsenin hayatı ile oynamayız." dedi.

Kayserispor Başkanı Gözbaşı, liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasından endişeli Açıklaması, System.String[]

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, TFF'nin futbol liglerini 12 Haziran'da başlatma kararına ilişkin, "12 Haziran insanların tokalaşıp, kucaklaşabileceği bir tarih olacaksa biz varız ve hazırız. Aksi takdirde ne futbolcumuzun ne malzemecimizin, ekibimizdeki hiçkimsenin hayatı ile oynamayız." dedi.

Gözbaşı AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığının her şeyden öncelikli olduğunu belirtti.

Pandemi süreci bitmeden maçların oynanmasına kesin bir şekilde karşı olduklarının altını çizen Gözbaşı, "12 Haziran insanların tokalaşıp, kucaklaşabileceği bir tarih olacaksa biz varız ve hazırız. Aksi takdirde ne futbolcumuzun ne malzemecimizin, ekibimizdeki hiçkimsenin hayatı ile oynamayız. Ancak pandemi süreci bitmeden, sırf lig tamamlansın diye sahaya çıkmak istemiyoruz." diye konuştu.

"Sadece maçlar oynanacak diye bu risk alınamaz"

Futbolu diğer meslek gruplarından ayırarak değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Gözbaşı, şöyle devam etti:

"Maçların başladığı tarihte pandemi devam ediyor olursa ve bu süreçte bir kişi bile hayatını kaybedecekse biz maçların oynanması kararının karşısındayız. Burada bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Futbolcular diğer meslek grupları gibi değil. Karşılaşma esnasında ikili mücadeleye giriyorlar, kafa topuna çıkıyorlar, kaleci eldivenine tükürüyor, futbolcu yere tükürüyor, diğeri onun üzerine düşüyor, o top, top toplayıcı çocuğa gidiyor, malzemeciler olayın birebir içerisinde yer alıyor. Teknik direktöründen oyuncusuna, kulüp doktorundan yöneticisine herkes bu riskin içerisinde. Sadece maçlar oynanacak diye bu risk alınamaz."

"Bu ligden düşmeyeceğimize inanıyoruz"

Gözbaşı takımın sahaya çıkmaya hazır ve motivasyonun üst seviyede olduğunu söyledi.

İkinci yarıda alınan sonuçlarla iyi bir çıkış yakaladıklarını ve ligde kalma yolunda ciddi puanlar aldıklarını belirten Gözbaşı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Takımımıza güveniyoruz. Küme düşmeden ligi bitireceğimize inanıyoruz. Futbolcular tedirgin olsa da yakaladıkları çıkışı iyi bir şekilde tamamlayabileceklerini söylüyorlar. Kendilerine güvenleri tam. Ama aileleri ile ilgili kaygıları da yok değil.12 Haziran'dan sonra bir futbolcuda çıkan pozitif test bütün takımının karantinaya alınmasına neden olacak. Bu sürede takımının oynayamayacağı maçlar nasıl tamamlanacak? Bu işi zorlamaya getirmemek gerekiyor. O tarihe kadar pandemi biterse biz hazırız. Bu ligden düşmeyeceğimize inanıyoruz."

Sadece ligleri tamamlamak için sahaya çıkmanın anlamsız olduğunu savunan Gözbaşı, "Taraftar olmadan maçların oynanmasına karşıyız. Normal duruma geldiği zaman maçlar oynanabilir. Belki de 12 Haziran'a kadar pandemi süreci bitecektir. Çünkü vaka sayıları hızlı bir şekilde azalıyor. O zaman zaten bir sorun yok. " ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:08 Kaynak: AA

YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Ryan Donk'tan Fatih Terim itirafı: Koronavirüse yakalandığını öğrenince endişelendim Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye gider misin?" sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı "Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi         
16:40
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü 65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü         
16:34
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı         
16:18
ABB'den Gökçek'e ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı         
16:13
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı         
16:05
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı         
15:56
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti         
15:56
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı         
15:45
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi         
15:33
Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler         
15:30
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak         
15:26
Rektörün istifası akıllara Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi         
15:08
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin         
15:02
Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi         
14:54
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu         
14:50
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü         
14:32
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü         
14:32
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı         
14:25
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi         
14:18
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi         
14:06
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı         
14:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti         
13:40
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı         
13:35
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı         
13:26
1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti 1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti         
13:19
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü         
13:18
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı         
13:11
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 17:29:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor Başkanı Gözbaşı, liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasından endişeli Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]