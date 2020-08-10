Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok

HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara değindi. Yıldız futbolcuları Mensah konusuna da değinen Gözbaşı, "Mensah konusu futbol gündeminin en gözde konusu haline geldi. Konuştuğumuz kulüpler var ama anlaştığımız kulüp yok. Teklif almaya devam ediyoruz" dedi. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulüp tesislerinde gündemdeki konularla ilgili basın açıklaması yaptı. Kulübün zor bir süreçten geçtiğini belirten Gözbaşı, "Transfer tahtası kapalı ama açacağız. Transfer tahtasının kapalı olmasının nedeni Enguemo adlı bir futbolcu. Birkaç sezon önce geldi fazla oynamadı 150 bin Euro gibi bir bedelin ödenmemesi nedeniyle bugün bedel 1 milyon Euro gibi bir enkaz var. Bu sadece bizim değil bütün kulüplerin yönetici ihmalleri ile oluşan sorunlar. İnşallah bu sorunların önüne geçmemizin yolu hesap verilebilen şirketleşmeye geçmektir. Şirketleşmeye geçmenin bana bir faydası yok ama ben bile bir hata yapıyorsam şirket olunca bunun hesabını vermek zorundayım veya bedelini ödemek zorundayım. Kulübümüzün geleceği için bu yapının kurulması elzemdir. Bir toplantı gerçekleştirdik. Şirketleşmenin yapısının nasıl olacağını transfer tahtasını açtıktan sonra tartışarak en doğru yolu bulmaya çalışacağız. Bunun vazgeçilmez olduğunu sanırım şehrin önde gelenleri de anladı" diye konuştu."MENSAH İÇİN ANLAŞTIĞIMIZ KULÜP YOK"Mensah transferi hakkında sorulan soru üzerine Berna Gözbaşı, "Mensah konusu futbol gündeminin en gözde konusu haline geldi. Konuştuğumuz kulüpler var ama anlaştığımız kulüp yok. Teklif almaya devam ediyoruz. Futbolcu da burada sanıyorum antrenmana çıkacaktır. Mensah'ın içinden çıkılmaz bir sözleşmesi var. Akıllara zarar 2.8 milyon Euro. Normalde futbolcunun bonservisinin üzerindeki satıştan bir pay verilir. Mensah konusunda miktarın yüksek olduğu yetmiyormuş gibi bir de yüzde 40'ı Atlatco Madrid 'e ait olunca o da miktarı artırıyor. Pandemi nedeniyle kulüplerin zor günler geçirdiği dönemde bizim hedefimiz kulübümü en az şekilde zarara uğratacak ve menfaatinde olacak teklifi bulmak. Bu transfer neye niyet edilerek yapıldı bilmiyorum ama 5,2 milyon Euro'ya mal edip 7-8 Milyon Euro'ya kime satılacaktı bilemiyorum. İyi niyetlerle alınmıştır ama ortamlar onu getirmedi. İnşallah içinden çıkmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."KULÜBÜMÜZÜN MENFATTİ NE GEREKTİRİYORSA ONU YAPACAĞIZ"

Maaş yükü yüksek futbolcular hakkında soru üzerine Başkan Berna Gözbaşı, "Artem Kravets ve Mensah'ın ayrılmasıyla bütçemizde önemli bir iyileşme olacak. Menajerleriyle de görüşmelerimiz devam ediyor. İndirim yaparlarsa yada şartlarımıza uyarlarsa bir şekilde devam edeceğiz. Uymuyorlarsa kulübümüzün menfaatinde yolumuza bakacağız" şeklinde konuştu.

- Kayseri