Kayserispor Başkanı Gözbaşı'na 90 gün ceza - Son Dakika

Kayserispor Başkanı Gözbaşı'na 90 gün ceza

11.12.2020 00:57
Kayserispor Başkanı Gözbaşı'na 90 gün ceza, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan 90 gün ceza aldı.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan 90 gün ceza aldı.

Süper Lig'in 11.haftasında İzmir'de oynanan Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edilen Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın cezası belli oldu.

Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen sarı kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, 90 gün hak mahrumiyeti ile para cezası aldı. PFDK'nın aldığı karar ve TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın Göztepe-Hes Kablo Kayserispor Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 15 Gün hak Mahrumiyeti ve 17.850 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle de 75 Gün Hak Mahrumiyeti ve 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklama neticesinde PFDK'ya sevk edilen Kayserispor Kulüp Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ile ilgili olarak da sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. - KAYSERİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor, Hes Kablo, Ceza, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Gözbaşı'na 90 gün ceza - Son Dakika Spor


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