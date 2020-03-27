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Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın test sonucu negatif
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın koronavirüs test sonucu negatif çıktı.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın koronavirüs test sonucu negatif çıktı.
Önceki gün Kayserispor kulübü yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, idari kadro ve kulüp çalışanları üzerinde yapılan koronavirüs testinin sonuçları gelmeye başladı. Kayserispor kulübünden alınan bilgilere göre 1 personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıkarken, kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Başkan Vekili Onur Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın'ın test sonuçları negatif çıktı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
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