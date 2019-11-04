Son Dakika Haberleri: Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman Açıklaması
Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman Açıklaması

Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman Açıklaması

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Fenerbahçe karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman Açıklaması, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Fenerbahçe karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.


Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da moraller yerinde yüzler gülüyor. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Hamdi Elcuman, haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyerek daha iyi yerlere geleceklerini ifade etti.


Başkan Hamdi Elcuman, "Çok iyi kumaşımız var. Sezon başından beri yaşanan olumsuzluklardan ötürü hiç iyi günler geçirmiyorduk. Bir çıkışa ihtiyacımız vardı. Hem mantalite hem fiziksel olarak bu güne hazırdık. Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğumuz futbol, sergilenen performans hepimizi memnun etti. Gerçekten takımım galibiyeti hak etti. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bulunduğumuz konumdan çıkacağız" dedi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ersun Yanal: Fenerbahçe kurguyla şampiyon olacak diyenlere selam olsun
Emre Belözoğlu'ndan Kayserisporlu futbolcu Abdennour'a küfür Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 18:07:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]