Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman Açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Fenerbahçe karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da moraller yerinde yüzler gülüyor. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Hamdi Elcuman, haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyerek daha iyi yerlere geleceklerini ifade etti.



Başkan Hamdi Elcuman, "Çok iyi kumaşımız var. Sezon başından beri yaşanan olumsuzluklardan ötürü hiç iyi günler geçirmiyorduk. Bir çıkışa ihtiyacımız vardı. Hem mantalite hem fiziksel olarak bu güne hazırdık. Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğumuz futbol, sergilenen performans hepimizi memnun etti. Gerçekten takımım galibiyeti hak etti. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bulunduğumuz konumdan çıkacağız" dedi. - KAYSERİ